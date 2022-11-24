Мир 24 ноября 2022, 20:06 Украинские боевики казнили около 100 мирных жителей в Херсоне Советник врио губернатора Малькевич сообщил о казни 100 жителей Херсона военными ВСУ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские силовики лишили жизни не менее 100 гражданских в Херсоне. В настоящее время без вести пропавшими считаются около 200 человек, сообщил ТАСС внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич.

«Сейчас, по нашей информации, в Херсоне как минимум 100 человек убито без суда и следствия, пропали уже 200», — заявил Малькевич, отметив, что каждый день происходят задержания.

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Информация об убийствах мирных жителей бойцами Вооруженных сил Украины ранее появилась в социальных сетях. В частности, сообщалось о расправах в населенном пункте Малая Рогань под Харьковом.

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Сотрудники Следственного комитета России назначили проверку по факту сообщения о казнях мирных жителей в Харьковской области и Херсоне, написало РИА ФАН.

На заседании Совбеза ООН постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия ждет от международных организаций принципиальных оценок свидетельствам пыток и казней со стороны боевиков ВСУ.