Россия заявила Совету Безопасности ООН, что украинские боевики использовали восемь автомобилей СММ ОБСЕ. Организация до последнего не сообщала о факте захвата машин.

Данные в СБ ООН предоставил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщило РИА «Новости».

«Говорю об использовании вооруженными формированиями Украины бронированных автомобилей миссии ОБСЕ. По информации СМИ, в конце февраля боевики „Азова“* явились в офис СММ в Мариуполе с требованиями передать ключи от машин миссии. Получив отказ, они угрожали расстрелять ее сотрудников», — сказал он.

Полянский добавил, что в итоге националисты завладели восемью машинами с маркировкой ОБСЕ. Среди них в том числе были бронированные авто. Машины ОБСЕ «Азов»* не вернул. Руководство организации знало о случившемся, но предпочло замалчивать факты до последнего.

Ранее Полянский назвал вопиющими факты шпионажа со стороны сотрудников миссии ОБСЕ в Донбассе. Госкомитет обороны ДНР признал деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории республики нелегитимной и постановил прекратить ее работу до 30 апреля.

*«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.