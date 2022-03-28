Украинские боевики использовали автобусы в Мариуполе для строительства баррикад

Боевики националистического батальона «Азов»* использовали городские автобусы Мариуполя для строительства баррикад на улицах. Транспорт могли использовать для эвакуации из города мирного населения. Об этом рассказал военный корреспондент РИА «Новости», который находится в украинском городе. Видео с места агентство опубликовало в своем Telegram-канале.

«По всему городу стоят автобусы сгоревшие. ВСУ и национальные батальоны выстраивали из них баррикады. Эти автобусы очень бы пригодились для вывоза по гуманитарным коридорам, которые давались с первых дней боев», — рассказал корреспондент.

Он напомнил, что украинские власти не пошли на такой шаг, а людей использовали в качестве живого щита.

«Вот они, автобусы, на которых можно было вывезти мирное население. А теперь мы видим, что 40 минут назад снайпер застрелил гражданского человека», — подчеркнул журналист.

Корреспондент добавил, что интенсивность боев во многих районах Мариуполя уже спала. Сейчас люди снова начали появляться на улицах и собирают гуманитарную помощь.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что соединения Народной милиции приступили к зачистке центральных улиц Мариуполя от боевиков. По его словам, националисты скрылись в цехах завода «Азовсталь», где возвели укрепления.



*«Азов» — запрещенное в России вооруженное объединение.