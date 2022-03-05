Украинские боевики бросили позиции в Гранитном. Военные ДНР сняли на видео новые трофеи

Украинские боевики покинули свои позиции в поселке Гранитное и оставили трофеи для подразделений Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале военного ведомства ДНР.

В НМ ДНР отметили, что этот населенный пункт долгое время был под контролем ВСУ и именно его командование украинской армии использовало в качестве плацдарма для проведения провокаций на линии боевого соприкосновения.

На оставленных позициях украинские боевики бросили вооружение, патроны, личные вещи, документы и другое имущество.

«Видимо, бежали отсюда в такой спешке, что даже не успели их забрать», — сообщил военный корреспондент УНМ ДНР.

Представители Народной милиции также сообщили, что сейчас подразделения НМ ДНР продолжают продвигаться к Мариуполю.

Ранее жителям поселка Гранитное уже начали оказывать гуманитарную помощь. Населению раздают продуктовые и гигиенические наборы.