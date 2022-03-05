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    05 марта 2022, 08:29

    Украинские боевики бросили позиции в Гранитном. Военные ДНР сняли на видео новые трофеи

    Народная милиция ДНР показала трофеи с брошенных украинскими боевиками позиций в Гранитном

    Александр Иванов

    Украинские боевики покинули свои позиции в поселке Гранитное и оставили трофеи для подразделений Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале военного ведомства ДНР.

    Украинские боевики бросили позиции в Гранитном. Военные ДНР сняли на видео новые трофеи

    В НМ ДНР отметили, что этот населенный пункт долгое время был под контролем ВСУ и именно его командование украинской армии использовало в качестве плацдарма для проведения провокаций на линии боевого соприкосновения.

    На оставленных позициях украинские боевики бросили вооружение, патроны, личные вещи, документы и другое имущество.

    «Видимо, бежали отсюда в такой спешке, что даже не успели их забрать», — сообщил военный корреспондент УНМ ДНР.

    Представители Народной милиции также сообщили, что сейчас подразделения НМ ДНР продолжают продвигаться к Мариуполю.

    Ранее жителям поселка Гранитное уже начали оказывать гуманитарную помощь. Населению раздают продуктовые и гигиенические наборы.