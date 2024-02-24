Мир 24 февраля 2024, 15:47 Украинские бобы высыпали из вагонов на железнодорожной станции в Польше пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

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Неизвестные утром 24 февраля высыпали украинские бобы из вагона на польской железнодорожной станции Дорохуск. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В ведомстве отметили, что подобное происходит уже в третий раз и украинская сторона вновь вынуждена обратиться в правоохранительные органы Польши.

«Системное уничтожение украинской агропродукции сродни спланированным диверсиям. Наша страна обороняется и выживает также благодаря фермерам», — процитировала пресс-служба вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

Он указал на то, что те, кто совершил это, «не заинтересован в украинском мире и победе», и попросил польских правоохранителей немедленно отреагировать на происшествие.

Ранее, 20 февраля, фермеры Польши, протестующие против поставок сельскохозяйственной продукции из соседней республики, высыпали два вагона кукурузы на пути рядом с границей Украины.