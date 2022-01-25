Украинские бизнесмены попытались взять штурмом Верховную раду

В Верховную раду Украины попытались проникнуть предприниматели, выступающие за налоговые послабления. Их встретили силовики, началась потасовка. Известно о нескольких пострадавших.

Бизнесмены провели митинг на центральных улицах Киева, сообщило РИА «Новости». Они требовали у власти принять законопроект, предполагающий упрощенную систему использования касс и другие налоговые льготы.

После шествия предприниматели развернули акцию у здания Рады. Инициативная группа участников попыталась прорваться в здание парламента, сообщил сайт RT. В ходе потасовки сотрудники силовых ведомств Украины задержали нескольких митингующих, среди них были выступавшие на сцене организаторы.

Правоохранители применили слезоточивый газ и оттеснили предпринимателей от здания Рады. Столкновения с силовиками не закончились.

Сотрудники телеканала Vesti.ua написали в Instagram, что всех депутатов из парламента эвакуировали через подземный переход. В Раде остались только журналисты и охрана.

СМИ написали о жестком поведении полиции. В ходе стычек серьезно пострадал один из митингующих. К Верховной раде одна за другой подъезжают скорые. Среди правоохранителей тоже есть получившие травмы.

Протесты бизнесменов вспыхивали еще в ноябре 2020 года. Предприниматели были против введенных из-за коронавируса ограничений, а потом выступили за отмену некоторых норм в законах о налогах. С декабря того же года они объявили свой демарш бессрочным и периодически проводят в центре Киева шествия и митинги.