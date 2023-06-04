Мир 04 июня 2023, 03:10 Украинские беженцы захватили польский город и терроризируют его жителей – СМИ Lublin112: беженцы с Украины захватили польский Красныстав и держат в страхе его жителей РИА «Новости»

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Группа из нескольких десятков украинских беженцев с цыганскими корнями «захватили» польский город Красныстав и держат в страхе его жителей. Властям пришлось усилить контроль за приехавшими. Об этом пишет местный сайт Lublin112.

Ранее этот город был очень мирным и спокойным, а теперь здесь царит мошенничество, воровство, а местные жители круглосуточно беспокоятся за своих близких и друзей.

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Когда беженцы прибыли в страну, их появление почти никто не заметил. Но спустя время начали происходить неприятные события. Издание рассказало о случае, когда толпа друзей одного из украинцев набросились на полицейских, пытаясь их прогнать, хотя те хотели лишь провести беседу с беженцем.

Жители Красныстава также возмущены тем, как ведут себя приехавшие к ним украинцы в супермаркетах. По их словам, они спокойно могут открыть упаковки, попробовать продукты и положить обратно на полки. Но самое главное – участившиеся жалобы на их агрессивное поведение.

Чтобы решить эту проблему, местные власти усилили патрулирование мест проживания беженцев.

Ранее стало известно о другой шокирующей ситуации, связанной с беженцами в Польше. Местная полиция обвинила украинку в торговле детьми для предоставления интимных услуг педофилам.