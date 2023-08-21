Мир 21 августа 2023, 01:49 Украинские беженцы устроили «голодный» бунт в Ирландии SW: украинские беженцы пожаловались на отказ кормить их бесплатно в Ирландии РИА «Новости»

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Украинские беженцы, проживающие в одном из отелей в Ирландии, подняли бунт. Поводом стал отказ властей кормить их бесплатно, написала обозреватель Sunday World Габия Гатавецкайте.

Ранее ирландское правительство объявило, что украинские беженцы будут платить за питание по 10 евро за взрослого и пять за ребенка.

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«Это встретило отпор со стороны тех, кто живет в отеле Breaffy Woods недалеко от Каслбара, в котором разместили 333 украинских беженца», — рассказала она.

Беженцы обратились за помощью к генеральному директору отеля Уилсону Берду. В своем письме они заявили, что пища не соответствует «здоровым стандартам» и предлагаемой стоимости.

Тогда в ситуацию вмешались власти, которые заявили, что сборы за еду в соответствии с новыми инструкциями обязательны. Они также напомнили, что в гостиничных номерах нельзя самостоятельно готовить еду.

«Если вы не оплатите взнос на питание, поставщик услуг по размещению сообщит об этом департаменту, и вы не сможете оставаться в гостинице», — добавили они.

Ранее в Молдавии начали закрывать центры временного размещения беженцев с Украины. Сейчас в стране находятся около 80 тысяч украинцев.