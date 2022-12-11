Мир 11 декабря 2022, 04:47 Украинские беженцы устроили бунт в Хорватии — СМИ Jutarnji list: украинские беженцы устроили бунт в Хорватии из-за переселения

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Беженцы с Украины устроили бунт в хорватском городе Джурджевац. Причиной стало решение местных властей переселить их из отеля в другое место. Об этом сообщило издание Jutarnji list.

По словам журналистов, ситуация с переселением украинцев обернулась настоящей драмой. Беженцев разместили в отеле «Пицок», но через некоторое время власти уведомили их о планируемой отправке в другую гостиницу. Людей решили пересилить в город Копривница, расположенный в 22 километрах от Джурджеваца, но им это не понравилось.

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«Мы очень ценим все, что хорватское государство сделало и делает для нас <…> Но многие из нас здесь работают, и это не дает пасть духом. Как мы можем объяснить это детям, которые нашли друзей в школе?» — задалась вопросом украинка Елена Черношок.

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В итоге представители руководства округа Копривница-Крижевцы провели встречу с беженцами. По ее итогам людям пообещали пока их не переселять. При этом префект округа Дарко Корен отметил, что украинцев не станут вечно держать в «Пицоке». В дальнейшем власти хотят интегрировать вынужденных переселенцев в местную общину, разместив у жителей страны.