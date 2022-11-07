Украинские беженцы устроили бунт в буферном центре Болгарии | 360°

Мир 07 ноября 2022, 04:50 Украинские беженцы устроили бунт в буферном центре Болгарии bTV: беженцы с Украины взбунтовались против условий пребывания в буферном центре Болгарии

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Беженцы с Украины устроили в Болгарии бунт, их возмутили условия проживания в буферном центре в Елхово. Об этом сообщило местное телевидение bTV. Группа украинцев из 35 человек заявила протест из-за размещения в металлических бытовках.

Беженцы заявили, что условия проживания некомфортные, и напомнили обещание переселить их через несколько дней — в Болгарию они прибыли около недели назад.

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Беженцы пребывают в растерянности, у многих нет денег на обратную дорогу. Особенно тяжело приходится женщинам с детьми: очень тесно.

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«Я не знаю, у меня просто шок, я не знаю, что мне делать. Денег нет на обратный путь», — рассказала телеканалу одна из приехавших в Болгарию украинок.

Беженцы заявили, что их должны поселить на базы отдыха. Глава Ямболской области Георгий Чальков предупредил, что переселенцы останутся в буферном центре, пока для них не будут определены пункты размещения.

В Берлине ожидают прилива украинских беженцев в холодное время года. Количество мигрантов вырастет из-за нехватки тепла и электричества на Украине, считают городские власти.