Мир 05 февраля 2024, 03:18 Украинские беженцы удивили австрийцев дорогими автомобилями Евродепутат Вилимски: украинские беженцы ездят на роскошных автомобилях Freepik

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Некоторые украинцы в европейских странах ездят на роскошных автомобилях. Таких людей сложно считать нуждающимися в защите беженцами. Об этом заявил евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте в интервью изданию Heute.

«Мы все видим, как по Вене ездят Maybach, [Audi] Q7, Q8, Mercedes G-класса. Когда я вижу эти автомобили, я думаю о том, что это не обычный человек, нуждающийся в защите», — сказал депутат.

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Вилимски добавил, что не возражает против пребывания в Австрии действительно нуждающихся украинских переселенцев: пожилых людей, женщин и больных.

Кроме того, политик раскритиковал решение Совета ЕС направить киевским властям 50 миллиардов евро, назвав Украину одной из самых коррумпированных стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил западным странам не платить пособия украинским беженцам, а направить эти средства киевским властям.