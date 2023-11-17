Мир 17 ноября 2023, 13:31 Украинские беженцы стали массово уезжать из Польши — СМИ INTERIA Biznes: украинцы стали уезжать из Польши в Германию или на родину Christoph Soeder/dpa

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Большинство украинских беженцев возвращаются на родину или переезжают в Германию. Об этом сообщило издание INTERIA Biznes.

Последние данные Евростата говорят о том, что ФРГ стала основным местом проживания вынужденных переселенцев.

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«Украинские беженцы покидают Польшу. Они едут на запад, либо возвращаются к себе домой», — заявили авторы материала.

Около 4,3 миллиона украинцев сейчас находятся в Евросоюзе. В Германии проживают 1,1 миллиона беженцев, в Польше — 958 тысяч. Переселенцы с Украины в Польше пользуются рядом привилегий, включая право на работу, соцвыплаты, бесплатное медобслуживание и помощь в оплате жилья.

Некоторые украинские беженцы перебрались в Канаду. Один из них пожаловался на тяжелую жизнь в этой стране. Мужчина заявил, что ему приходится трудиться на двух работах семь дней в неделю из-за дороговизны жизни в Торонто.

В Ирландии власти захотели до конца года обязать украинцев самостоятельно платить за жилье. Необходимо принять меры, которые замедлят наплыв беженцев, завили в правительстве.