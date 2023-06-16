Мир 16 июня 2023, 04:33 Украинские беженцы «с ужасом узнали», что их дети учат русский язык в школах Британии РИА «Новости»

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Украинские беженцы в Великобритании пожаловались, что в местных школах их детей заставляют учить русский язык. О языковых перипетиях рассказал обозреватель Daily Mail Ник Крэйвен.

Украинские родители «с ужасом узнали», что в британских начальных школах их дети в рамках языкового проекта изучают русский. Они возмутились, что при всем изобилии языков в мире британская система образования выбрала именно этот.

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«Просто с таким количеством украинских детей здесь, в особых обстоятельствах, я думаю, что в данный момент это бестактно», — пожаловалась изданию одна из матерей.

В начальной школе заявили, что цель образовательного проекта — чтобы ученики из разных стран чувствовали себя «в равной степени значимыми». Ранее в школах изучали украинский язык, поэтому «сочли уместным» уделить внимание и русскому.

Беженцев с Украины возмутили и другие нюансы обучения в британских школах. Украинских детей учат, что существуют 100 полов. Украинских родителей это «очень удивило».