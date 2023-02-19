Мир 19 февраля 2023, 03:39 Украинские беженцы пожаловались в соцсетях на «отсталость» Канады «Страна.ua»: украинские беженцы пожаловались в соцсетях на «отсталость» Канады Pxhere

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В Канаду по программе для беженцев прибыли свыше 100 тысяч украинцев. Но условия проживание в стране пришлись по нраву далеко не всем. Недовольные украинские беженцы делятся своими эмоциями в социальных сетях. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Украинцам, которые попали в Канаду по бесплатным билетам, не нравится то, что искать и оплачивать жилье они вынуждены самостоятельно. С трудоустройством тоже возникают трудности.

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Один из беженцев призвал не переезжать в Канаду те семьи, в которых есть маленькие дети. По его словам, в стране также нечего делать людям, которые не знают языка. Ко всему прочему, мужчина отметил и недешевую жизнь в Канаде.

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Еще одна украинская беженка пожаловалась на «отсталость» страны. Девушка отметила, что на деле Канада оказалась не такой процветающей, какой ее представляют в различных фильмах. Например, многие жители пишут бумажные письма, пользуются уличными дисковыми телефонами, а покупки оплачивают чеками, заметила беженка.

В Ирландии беженцам с Украины приходится жить в маленьких холодных комнатах, без душа и с крысами, сообщил обозреватель Irish Independent Родни Эдварс. Журналист лично посетил расположение беженцев. По его словам, продукты у людей лежат прямо на полу, а аварийный выход используется под сушилку для развешивания одежды.