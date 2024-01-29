Мир 29 января 2024, 22:42 Украинские беженцы подрались с грузинками в Германии Bild: женщины из Грузии и Украины устроили массовую драку в Германии РИА «Новости»

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Конфликт между украинскими и грузинскими женщинами произошел в городе Гера. Конфликт быстро перерос в драку. Об этом сообщило издание Bild.

По данным издания, в ночь на воскресенье, 28 января, в одной из квартир собрались четыре женщины и один мужчина с Украины и Грузии. На вид гостям немецкого города было от 30 до 40 лет.

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По неизвестным причинам в какой-то момент в компании началась драка, которая вскоре вылилась на улицу. Соседи обратились за помощью в полицию, которой пришлось разнимать дерущихся женщин.

Три участницы конфликта получили серьезные травмы, их госпитализировали. Одна женщина оказала сопротивление полиции, ее увезли на допрос. Сейчас местные правоохранители проводят расследование.

Ранее обозреватель Rzeczpospolita Гражина Завадка пожаловалась на рост преступности в Польше из-за наплыва украинских беженцев. В сравнении с 2022 годом количество преступлений в стране с участием иностранцев увеличилось до 17 тысяч.

По данным издания, законы в основном нарушают украинцы и грузины. Сейчас в Польше проживает более 2,5 миллиона граждан Украины.