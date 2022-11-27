Мир 27 ноября 2022, 03:21 Украинские беженцы отказались выселяться из отеля «все включено» в Польше Myśl Polska: беженцы с Украины отказались выезжать из отеля «все включено» в Польше flickr

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Беженцы с Украины устроили в польском городе Познани протест после того, как узнали о своем выселении из отеля с системой «все включено». Об этом написал обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяст.

«Бесплатное проживание в гостиничном комплексе в самом центре Познани, по-видимому, понравилось беженцам из-за восточной границы. Узнав о необходимости покинуть объект в связи с ремонтом, „гости“ стали протестовать», — уточнил он.

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Обозреватель сообщил, в данном отеле поселили 250 украинских беженцев. Помимо проживания им предоставляют бесплатное трехразовое питание, уборку и парковку. Также украинцам не нужно платить за коммунальные услуги. Пяст отметил, что они получили «отпуск», за который заплатили польские налогоплательщики.

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Сейчас из 7,7 миллиона граждан Украины, которые прибыли в Польшу с февраля, на территории республики находятся 1,3 миллиона. Власти Варшавы готовят базу для приема новой волны беженцев.

Жители Дублина устроили акцию протеста из-за размещения в городе украинских беженцев. Сотни человек вышли на улицу после того, как узнали, что местные власти планируют разместить 380 украинцев.