Мир 27 ноября 2022, 19:20 Украинские беженцы массово отравились в Польше InPoland: десятки украинцев отравились в польском центре для беженцев Википедия

Читать 360tv в

Украинские беженцы попали в больницу с симптомами отравления в городе Глухолазы в Польше. Более чем 20 пострадавшим потребовалась помощь врачей, сообщил польский портал inPoland.

«Симптомы отравления у беженцев из центра в Глухолазах обнаружили в пятницу вечером. Пострадали преимущественно дети от двух до 16 лет», — уточнили в публикации.

Реклама

Всего врачи осмотрели восемь взрослых и 15 детей. По их словам, все указывает на классическое пищевое отравление, однако необходимо дождаться результатов лабораторных исследований.

Реклама

Состояние пострадавших медики оценили как удовлетворительное. Представитель властей Польши не исключил, что это коронавирусная инфекция.

Беженцы с Украины стали протестовать против выселения из отеля с системой «все включено» в польском городе Познани. В одну из гостиниц поселили 250 украинских беженцев, которым предоставили бесплатное трехразовое питание, уборку и парковку.

Из 7,7 миллиона граждан Украины, которые пересекли границу с Польшей в феврале, на территории республики сейчас насчитывают только 1,3 миллиона.