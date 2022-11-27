27 ноября 2022, 19:20
Украинские беженцы массово отравились в Польше
InPoland: десятки украинцев отравились в польском центре для беженцев
Украинские беженцы попали в больницу с симптомами отравления в городе Глухолазы в Польше. Более чем 20 пострадавшим потребовалась помощь врачей, сообщил польский портал inPoland.
«Симптомы отравления у беженцев из центра в Глухолазах обнаружили в пятницу вечером. Пострадали преимущественно дети от двух до 16 лет», — уточнили в публикации.
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Всего врачи осмотрели восемь взрослых и 15 детей. По их словам, все указывает на классическое пищевое отравление, однако необходимо дождаться результатов лабораторных исследований.
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Состояние пострадавших медики оценили как удовлетворительное. Представитель властей Польши не исключил, что это коронавирусная инфекция.
Беженцы с Украины стали протестовать против выселения из отеля с системой «все включено» в польском городе Познани. В одну из гостиниц поселили 250 украинских беженцев, которым предоставили бесплатное трехразовое питание, уборку и парковку.
Из 7,7 миллиона граждан Украины, которые пересекли границу с Польшей в феврале, на территории республики сейчас насчитывают только 1,3 миллиона.
Украина
Польша
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