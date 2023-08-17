Мир 17 августа 2023, 05:27 Украинские беженцы из Европы обратились за помощью к России Полянский: к России обратились 50 украинских беженцев из-за отъема детей в Европе Unsplash

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Россия получила около полусотни обращений от украинских беженцев, у которых отобрали детей в странах Евросоюза. Об этом «Известиям» рассказал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В последние полтора года все чаще появляются сообщения о том, что европейские службы опеки изымают детей из семей украинских беженцев. Россия даже провела неформальное заседание Совета Безопасности ООН на эту тему. После этого в российское постпредство начали обращаться люди, столкнувшиеся с этой проблемой. Всего к России обратились около 50 украинских беженцев.

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«Некоторым за счет подобной публичности удалось помочь. Часть обращений взяли на себя общественные организации», — рассказал Полянский.

По словам дипломата, проблема украинских беженцев тщательно ретушируется на Украине и в странах ЕС. Украинские дипломаты предпочитают не обострять отношения со странами, поддерживающими Киев оружием.

В июне офис украинского омбудсмена по правам детей Ирины Сусловой заявил о 240 случаях изъятия несовершеннолетних в странах ЕС. Причина этого, по оценке Украины, — неправильно оформленные документы на родство или опекунство.

В начале августа британская газета The Telegraph написала, что украинским беженцам придется покинуть Англию после истечения срока виз в 2025 году. Выдворение коснется примерно 100 тысяч человек.