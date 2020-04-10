Украинские атомщики предрекли новую катастрофу, подобную Чернобылю

Он рассказал, что в ядерной энергетике на Украине складывается угрожающая ситуация. Политик обратил внимание на то, что сейчас крупнейший производитель электроэнергии остался без официального руководства. А те, кто исполняет обязанности, ничего не смыслят в атомной энергетике.

«Они вообще далеки от атомной отрасли как таковой. Никто ни за что не отвечает!» — подчеркнул Журавко. Еще одна проблема, по его мнению, это недофинансирование предприятия. А это, в свою очередь, приведет к тому, что невозможно будет обеспечить качественную работу АЭС.

Политик рассказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому уже отправлено открытое письмо от Союза ветеранов-атомщиков. Авторы послания просят власть не допустить аварии на Чернобыльской АЭС.

«Никто из нас не хочет повторения, никто не хочет заново пережить тот ужас, который все мы пережили 26 апреля 1986 года», — заявил Журавко.

Накануне стало известно, что в Чернобыльской зоне загорелся лес. Радиация превысила норму в 16 раз.