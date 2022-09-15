Украинские артисты пожаловались на отмену концертов в Европе из-за образа «нацистов» | 360°

Мир 15 сентября 2022, 16:57 Поделиться Telegram

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Viber Украинские артисты пожаловались на отмену концертов в Европе из-за образа «нацистов» Лидер «Воплей Видоплясова» Скрипка обвинил европейцев в демонизации украинцев РИА «Новости»

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Организаторы концертов в странах Евросоюза начали массово отменять концерты украинских исполнителей, потому что считают артистов фашистами. Как сообщило украинское издание «Страна», с таким заявлением выступил лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка.

Артист отметил, что его коллективу отказали в организации концерта владельцы клуба The Indra. Площадка прославилась тем, что там давали свои первые концерты The Beatles. По словам Скрипки, это не единственный срыв выступления украинских артистов за последние дни.

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«Украинская музыка стала встречать сопротивление каких-то тайных сил в Германии. Стали везде отменять наши концерты под эгидой, что украинцы — это нацисты и нацистам нельзя петь на родном языке свои песни», — заявил музыкант.

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Кроме «Воплей Видоплясова» в Европе отменили выступление группы «Жадан и собаки». Лидер коллектива поэт и музыкант Сергей Жадан заявил, что концерт в Милане не состоялся по вине организаторов. Они запретили группе выходить на сцену, когда узнали, что на мероприятии пройдет сбор денег для ВСУ.

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