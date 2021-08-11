Украинские артисты отказались безвомездно выступать в День независимости страны

Украинские артисты не хотят выступать бесплатно в День независимости страны. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на режиссера мероприятия Екатерину Царик.

По данным ИА Nation News, в этот день у многих уже запланированы концерты в других местах. Некоторые же просто не хотят работать бесплатно. В числе таких исполнителей оказались группа «Бумбокс» и вокалист группы «Плач Еремии» Тарас Чубай.

Украина отметит День независимости 24 августа. Страна в этом году празднует 30-летие принятия Верховным советом УССР постановления о независимости и образования государства.