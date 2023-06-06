Мир 06 июня 2023, 00:25 Украинские аналитики назвали критическим сокращение населения страны Численность населения Украины за полтора года сократилось на 8,6 миллиона человек РИА «Новости»

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После окончания специальной военной операции Украину ждет затяжной экономический кризис, выйти из которого самостоятельно страна не сможет. Его причиной стало сокращение численности населения с 37,6 миллиона человек до 29 миллионов. Об этом говорится в докладе аналитического центра «Украинский институт будущего» (УИБ), посвященного экономике страны.

Авторы отметили, что сокращение население вызвано массовой миграцией, когда после начала конфликта из страны уехали более 20 миллионов человек. При этом вернулись чуть более половины. Также на демографическую ситуацию повлияли боевые действия, в которых погибли военные и мобилизованные. Среди прочих факторов ниже показателя «1» упал индекс фертильности. При этом для роста численности населения этот показатель должен быть не меньше двух.

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В сохранившихся сейчас условиях во внебюджетной сфере работает около 9,5 миллиона украинцев. Именно на них приходится основная часть налоговой базы, за счет которой живут пенсионеры, бюджетники, дети, безработные и инвалиды. При этом население стремительно стареет и через пять лет число пенсионеров вырастет в два раза, а число работающих в частном секторе, если не уменьшится, то останется без изменений. При этом стране придется долго восстанавливаться, но где взять средства для решения этой проблемы власти пока не решили.

По мнению аналитиков, необходимо менять всю экономическую систему Украины с привлечением внешних инвестиций, смягчении законодательства для ведения бизнеса и формирования нового государственного договора между жителями властями.