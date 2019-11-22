  • Украинские активисты взялись за Меркель и Макрона

    22 ноября 2019, 23:39

    Ирина Нагайникова

    Привыкшие к безнаказанности нападок на президента Украины Владимира Зеленского активисты начали диктовать условия европейским политикам, сообщил сайт «Дни.ру».

    Украинские протестующие опубликовали обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель.

    «„Движение сопротивления капитуляции“ от имени сегодняшнего вече обращается к Макрону, к Меркель — если они будут дальше давить на Украину, идти на уступки агрессору, они станут соучастниками военных преступлений, международных уголовных преступлений. Персонально Макрон и персонально Меркель, они будут нести ответственность перед украинским народом, перед своими народами», — заявили активисты.

    Ведущая Анна Шафран в своем telegram-канале прокомментировала это заявление, назвав его неадекватным.

    «Известно, что безнаказанность развращает, но на Украине она уже просто сводит людей с ума», — написала она.

    «И эти люди пытаются называть себя каким-то движением. Им всем место в сумасшедшем доме, а не в политике», — добавила ведущая.