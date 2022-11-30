Мир 30 ноября 2022, 03:16 Украинские активисты в Берлине попытались сорвать встречу с Дедом Морозом Украинские активисты устроили протест на встрече с Дедом Морозом у Русского дома в Берлине

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Украинские активисты с плакатами «Дед Мороз — спонсор терроризма» попытались помешать встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой, которая проходила возле Русского дома в Берлине. Об этом сообщил Telegram-канал RT.

Десятки взрослых и детей собрались у Русского дома, чтобы зажечь огни на новогодней елке. Однако группа украинцев попытались сорвать праздник. Они размахивали флагами и негативно высказывались о России. Но им не удалось испортить настроение участникам мероприятия.

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В Европе в последнее время растет недовольство из-за поведения украинских беженцев. В разных странах Евросоюза проходят протесты местного населения. Люди жалуются, что власти помогают гражданам чужого государства, а своих оставили без поддержки на фоне сильного энергетического и экономического кризиса.

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Ранее в Ирландии прошли массовые митинги против размещения украинцев в Дублине. В республике уже проживает более 60 тысяч беженцев с Украины, в ближайшее время их численность превысит 72 тысячи человек.