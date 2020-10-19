Украинские активисты потребовали переименовать «Советскую» колбасу

Харьковские активисты потребовали переименовать колбасу с коммунистическим названием. С ними согласились представители Украинского института национальной памяти.

Гнев активистов вызвала колбаса «Советская», или «Радянська» по-украински. Ее производит Харьковский комбинат. Борцы с коммунизмом обратились в Украинский институт национальной памяти, который ответил им письмом и призвал предприятие переименовать колбасу. Текст опубликован в Telegram-канале «Декомунізація. Україна». Однако там же отмечено, что юридически повлиять на комбинат невозможно.

На Украине запретили пропаганду советской символики еще в мае 2015 года. Тогда в стране приняли закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов». На него неоднозначно отреагировали как в мировом сообществе, так и на самой Украине, потому что документ не прописывал четкие границы его применения.

Ранее стало известно, что в Одессе вернули прежнее название проспекту Маршала Жукова. Его переименовал лично Михаил Саакашвили, когда занимал должность губернатора Одесской области.