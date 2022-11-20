Мир 20 ноября 2022, 18:50 Украинские активисты напали на блогерш на акции в поддержку Донбасса в Париже Организатор Новикова-Бернэ: украинцы устроили погром в Париже на акции против поставок ВСУ РИА «Новости»

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Украинские активисты напали на двух французских девушек-блогеров, которые вели видеосъемку во время парижской акции в поддержку Донбасса и против поставок вооружения Украине. Об этом РИА «Новости» рассказала организатор акции, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.

Мероприятие собрало на Марсовом поле свыше 100 человек. Участники развернули напротив Эйфелевой башни баннер, надпись на котором переводится как «Прекратите убивать жителей Донбасса». Многие французы высказались в поддержку России. Также акцию посетили представители африканской диаспоры. В толпе затесались и украинцы, которые принялись выкрикивать антироссийские лозунги.

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«Две девушки были атакованы украинцами, которые стали с ними драться», — сообщила организатор.

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В итоге всех участников конфликта доставили в полицию, написал «Царьград». Новикова-Бернэ собиралась встретиться с обеими блогершами для интервью после акции и уже договорилась с ними об этом. Мероприятия, которые устраивает движение Stop Killing Donbass, одновременно прошли во французских Кане, Лионе, Перпиньяне и Руане, а также испанском Сан-Себастьяне.