Украинские активисты атакуют Севастополь дронами

Активисты называют себя «аэроразведчиками». Они хотят объяснить жителям Севастополя последствия воссоединения Крыма с Россией. Украинцы нашли причины, почему воссоединение РФ и полуострова — плохое событие. Среди них якобы упадок сельского хозяйства на полуострове, трудности с водоснабжением, отсутствие туристов.

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Активисты подготовили несколько тысяч листовок. Бумажки они положат в дроны, которые оправят в сторону Севастополя с российско-украинской границы в Херсонской области. Группа единомышленников надеется, что беспилотники будут кружить над городом и разбрасывать листовки.

Украинцы уже не в первый раз обращаются за помощью к дронам. До этого они запускали летательные аппараты в сторону Армянска и разбрасывали агитационные листы. А еще беспилотник засекали в Симферополе, но тот врезался в дерево.