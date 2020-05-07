Украинские аграрии пригрозили Зеленскому избавиться от собранного урожая

Руководители нескольких фермерских объединений и агропромышленных фирм на Украине раскритиковали «земельную реформу» властей. Поэтому они решили бойкотировать посевную кампанию и сбор урожая 2020 года.

Украинские власти не дали аграриям «кредитных каникул» в банках, а еще повысили для фермеров суммы налогов, рассказал РИА ФАН владелец небольшого сельхозпредприятия из Полтавской области Николай Севрюк. Из-за весенних заморозков его предприятие потеряло до 20% урожая, а из-за распространения коронавируса — до 80% рынков сбыта. В связи с этим мужчине пришлось признать себя банкротом и выставить участки на продажу за бесценок.

За последнюю неделю фермеры провели около ста протестных несанкционированных акций. В частности, в Херсонской области аграрии перекрыли трассу международного значения, уничтожили сотни килограммов огурцов и помидоров. В районе Запорожья местные жители отвезли на мусорный полигон десятки тонн картофеля и капусты.

«Государство сегодня активно поощряет продуктовый импорт из-за рубежа, в то время как украинский производитель не только не получает необходимых дотаций, но и попросту не может сбыть свою продукцию», — говорится в совместном заявлении аграриев.

После этого фермеры пригрозили правительству и президенту Украины Владимиру Зеленскому «продуктовой диверсией». Они пообещали избавиться от уже собранного урожая и отказаться сеять культуры осенью.

Европейский юрист Клаус Хофф оценил нынешнюю ситуацию. На Украине каждый день к протестам присоединяются новые участники. Мелкие и средние хозяйства отказываются сдавать мясомолочную продукцию в соответствующие пункты приема и портят чернозем. Однако таким образом они никак не смогут оказать воздействие на Зеленского, уверен специалист.