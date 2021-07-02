Украинская журналистка ударила депутата Рады сумкой по голове. Видео

Депутату Верховной рады Украины досталось от журналистки. На представителя партии «Слуга народа» она напала из-за отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель в стране.

Видео нападения журналистки и активистки Майдана Ирмы Крат появилось в Telegram. Ее жертвой стал Никита Потураев.

Потураев привлек внимание журналистки, уточнила «Страна.ua», поскольку он оказался из пропрезидентской фракции.

«Перед тем как ударить, я уточнила, точно ли он от „Слуги народа“, чтобы не ошибиться. Он подтвердил — я сразу дала ему в табло», — рассказала Крат, добавив, что вдобавок ударила парламентария сумкой по голове.

Активистка напомнила об обещании депутатов провести референдум по рынку земли. Пункт был включен в предвыборную программу «Слуги народа».

«Завершилось тем, что референдум не дали провести. А 75% украинцев против», — заявила журналистка.

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действовал на Украине 20 лет. Его официально отменили с 1 июля. Украинские власти предполагают, что запуск рынка земли даст экономике несколько миллиардов долларов в первые пять лет.