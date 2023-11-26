Важное 26 ноября 2023, 17:42 Украинская военная разведка спланировала попытку атаки дронов по российским регионам «Украинская правда»: разведка планировала попытку атаки БПЛА по регионам России РИА «Новости»

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Попытку массированной атаки беспилотниками по территориям российских регионов в ночь на 26 ноября готовила военная разведка Украины, сообщила «Украинская правда». По данным источника издания, это должно было быть ответом на атаку ударных беспилотников ВС РФ.

Собеседник издания заявил, что атака украинских БПЛА началась в 03:30 и завершилась около 09:20.

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Минобороны России 26 ноября предоставило данные о сбитых украинских беспилотниках самолетного типа.

Около 04:46 ведомство сообщило об уничтожении 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Затем в 06:21 в Минобороны проинформировали, что средства ПВО уничтожили девять дронов над Подмосковьем, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Около 09:30 противовоздушная оборона уничтожила четыре украинских беспилотных летательных аппарата над Брянской, Смоленской и Тульской областями.

Кроме того, в министерстве сообщили о пресечении попытки террористической атаки с применением зенитных ракет С-200 — две украинские ракеты обнаружили и уничтожили над акваторией Азовского моря около 11:00.