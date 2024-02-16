Мир 16 февраля 2024, 05:50 Украинская ведущая объяснила мат в прямом эфире эмоциями от ракетных обстрелов Украинская ведущая Барбир выругалась матом в эфире, свалив вину на Россию РИА «Новости»

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Ведущая программы «Завтрак с „1+1“» на украинском телеканале «1+1» Людмила Барбир выругалась матом в прямом эфире, а потом объяснила свое поведение якобы страхом перед российскими обстрелами и «травмами». Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua».

Барбир заматерилась из-за своего костюма, а потом заявила, что это все из-за «ракетных обстрелов» России.

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«Призываю вас быть открытыми, выплескивать свои эмоции, когда болит. Сейчас мы все травмированы, всем страшно, так что не оставайтесь со своими страхами наедине», — заявила Барбир.

Опубликованный фрагмент эфира с обсценной лексикой ведущей сейчас отсутствует не только на официальном сайте канала, но и в его YouTube-аккаунте.

Циничное заявление Барбир прозвучало в тот день, когда в результате ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ погибли семь человек, в том числе и ребенок.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что пострадавших при обстреле ВСУ отправят из Белгорода в Москву на лечение поездом.