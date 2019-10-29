Украинская учебная стрельба пройдет у границ Крыма

На государственном испытательном полигоне «Ягорлык» возле побережья Херсонской области с 31 октября по 4 ноября пройдет боевая стрельба с подразделениями ЗРК «Бук М1», С-300ПТ. В рамках учений также проведут контрольные летные испытания ракет к зенитным ракетным комплексам С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1.

Воздушное и морское пространство закроется в районе проведения учебной стрельбы. Об этом сделаны предупреждения.

«В целях соблюдения мер безопасности через председателей сельских советов предупреждено население окрестных сел о запрете пребывания на территории полигона и о порядке действий при нахождении (после стрельб) обломков ракет или БПЛА», — отмечается в сообщении.

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