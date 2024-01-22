Мир 22 января 2024, 09:02 Украинская теннисистка обвинила пресс-службу US Open в «продвижении „российского мира“» Украинка Костюк обвинила пресс-службу US Open в пророссийской пропаганде IMAGO/Schreyer/globallookpress

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Украинская теннисистка Марта Костюк раскритиковала пресс-службу Открытого чемпионата США (US Open) за «продвижение „российского мира“». Спортсменку возмутила публикация российского флага на сайте соревнований, сообщило РИА «Новости».

Костюк сыграла против россиянки Марии Тимофеевой в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии со счетом 2:6, 1:6. После матча в аккаунте US Open в соцсети появилось фото с результатом матча, где напротив имени и фамилии Тимофеевой был изображен российский флаг. Это возмутило украинскую спортсменку.

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Марта Костюк напомнила, что с началом конфликта шла борьба за отстранение российских и белорусских спортсменов, а теперь они выступают в нейтральном статусе. Она отметила, что на самом деле статуса нейтрального спортсмена не существует — все знают, какие страны кто представляет.

«Сегодня, после моей победы, российский флаг был опубликован на официальном ресурсе одного из крупнейших теннисных турниров мира. Я призываю представителей СМИ, чиновников и спортивное сообщество прекратить использовать теннисный корт для продвижения „российского мира“», — высказалась Костюк в соцсетях.

Ранее российская теннисистка Элина Аванесян обыграла представительницу Греции Марию Саккари на втором круге Открытого чемпионата Австралии.