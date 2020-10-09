Украинская служба безопасности попросила Google и Applе заблокировать российские приложения

Сотрудники СБУ попросили Google и Apple заблокировать на сервисах Play Market и App Store российские приложения, в том числе «ВКонтакте». Также речь идет о тех приложениях, против которых действуют различные санкции.

Информация об этом появилась в Telegram-канале спецслужбы.

«Служба безопасности Украины обратилась к иностранным компаниям „Google, LLC“ и „Apple Inc.“ о распространении на их сервисах „Play Market“ и „App Store“ мобильных приложений, в том числе русском соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что направили в МИД Украины письмо с просьбой проинформировать иностранных партнеров, работающих на территории страны, о соблюдении требований действующего законодательства.

В середине мая украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских социальных сетей и сайтов на территории страны. Запрет будет действовать в течение трех лет, сообщает RT.