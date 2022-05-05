Служба внешней разведки Украины вербовала граждан Польши, чтобы получать информацию о ситуации в Приднестровье и перспективах нахождения там российских миротворцев. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Согласно данным, полученным российскими силовиками от источника в украинских спецслужбах, Служба внешней разведки Украины (СВРУ), начиная с 2012 года, привлекла к конфиденциальному сотрудничеству граждан Польши для активной работы на молдавско-приднестровском направлении», — рассказал собеседник агентства.

Одним из агентов СВРУ для сбора информации в Приднестровье был эксперт-политолог Мартин Косенковский. Он сотрудничает с украинской разведкой с 2012 года под псевдонимом «Радим», сообщил источник.

Благодаря польской агентуре СВРУ получала «информацию о состоянии молдавско-приднестровских политических отношений, перспективах дальнейшего нахождения российской группировки в Приднестровской Молдавской Республике», заявил собеседник агентства.