Мир 23 августа 2023, 23:29 Украинская разведка раскрыла цель атак беспилотников на башни Москва-Сити ГУР Украины: целью атак БПЛА на Москву было оказание психологического эффекта Соцсети

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Целью атак БПЛА на башни Москва-Сити было оказание психологического давления. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» заявил спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

Представитель разведки отметил, что эти атаки носят «многоплановый характер» и оказывают влияние не несколько процессов одновременно.

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«Это общественные настроения, это информационный эффект», — заявил Юсов.

При этом спикер ГУР открыто не признал причастность Киева к ночным атакам на Москву. Атаковавшие российскую столицу беспилотники Юсов назвал «неопознанными летающими объектами». Также представитель украинской разведки заявил, что БПЛА направлялись исключительно туда, где расположены спецслужбы, министерства и офисы, задействованные в планировании СВО.

Удары по башням Москва-Сити сравнили с террористической атакой самолета на башни-близнецы в Нью-Йорке в 2011 году. Атаки на Москва-Сити назвали «понтом», не несущим никакого стратегического значения. Мнение журналиста-международника Артема Блинова привел «Царьград».