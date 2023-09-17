Мир 17 сентября 2023, 23:41 Украинская разведка признала, что ВСУ не закончат конфликт парадом в Москве Буданов: ВСУ не закончат конфликт на Украине военным парадом в Москве РИА «Новости»

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Украина не сможет закончить конфликт с Россией военным парадом в Москве. Об этом в интервью The Economist заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Мы понимаем, что не закончим [военный конфликт] парадом победы в Москве», — сказал Буданов.

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По его словам, на протяжении всей истории Россию сопровождали вооруженные конфликты. Поэтому глава ГУР Минобороны Украины не ожидает, что РФ когда-либо сдастся.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что ВС России готовятся к мощному удару по ВСУ. Он отметил, что у России продуманная стратегия — страна не подвергает свои войска большому риску. Российские военные, по его мнению, нанесут удар как только украинская армия утратит способность сражаться.

Украина терпит поражение в конфликте с Россией, которого могла бы избежать, считает бывший президент США Дональд Трамп. Он уверен, что киевский режим мог избежать конфликта, если бы договорился о признании потери части территорий.