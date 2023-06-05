Мир 05 июня 2023, 17:37 Украинская разведка открестилась от использования бельгийского оружия на территории России ГУР Минобороны Украины открестилось от использования бельгийского оружия на территории РФ Википедия

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В Главном управлении разведки украинского Минобороны посоветовали задавать все вопросы о применении поставленного киевскому режиму оружия Бельгией на территории России формированию «Русский добровольческий корпус» (РДК)* и легиону «Свобода России»**. С таким заявлением выступил представитель ГУР Андрей Юсов, которого процитировало украинское издание «Европейская правда».

Юсов отметил, что указанные формирования выступают в конфликте на стороне Украины, но действуют автономно.

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«Насколько известно, они уже давали комментарии по этому поводу. В частности, относительно затрофеенного оружия, техники или вооружения», — подчеркнул он.

Другие вопросы, добавил представитель украинской разведки, должным образом должно прокомментировать Минобороны страны.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо ранее заявил о расследовании, которое проведут после получения информации об использовании переданного ВСУ вооружения для атак на Белгородскую область.

*Организатор «Русского добровольческого корпуса» внесен в список террористов и экстремистов.

**Легион «Свобода России» — запрещенная в России террористическая организация.