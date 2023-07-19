Мир 19 июля 2023, 12:35 Украинская разведка опровергла признание Буданова в причастности к пожару на полигоне в Крыму ГУР опровергло слова Буданова о причастности разведки и ВСУ к пожару на полигоне в Крыму Скриншот видео

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Признание начальника Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилла Буданова в причастности к пожару на полигоне в Крыму оказалось фейком. Представитель ведомства Андрей Юсов заявил изданию «Общественное. Новости», что пост начальника опубликовали в поддельном Telegram-канале.

Официально ведомство не комментировало произошедшее в Кировском районе Крыма. Заявление о том, что пожар стал результатом операции разведки и Вооруженных сил Украины, появилось в Telegram-канале «Кирилл Буданов».

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Юсов заявил журналистам, что руководство ГУР не делало таких признаний, а пост опубликовали в фейковом, неверифицированном канале.

Власти Крыма сообщили о пожаре на полигоне в Кировском районе утром 19 июля. Из-за возгорания эвакуировали свыше 2,2 тысячи жителей четырех близлежащих сел и перекрыли движение на участке трассы «Таврида», перенаправив машины и автобусы на старую керченскую дорогу.