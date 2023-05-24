24 мая 2023, 23:11
Украинская разведка назвала Путина своей главной целью
Замначальника ГУР Минобороны Скибицкий: Путин является главной целью разведки Украины
Президент России Владимир Путин находится во главе списка целей украинских разведчиков. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью немецкой газете Welt.
«Наша приоритетная задача — уничтожить командира подразделения, который отдает приказ атаковать», — сказал он.
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На вопрос журналиста о том, кто располагается на первой строчке списка, генерал озвучил фамилию президента РФ. Как отметил Скибицкий, Путин координирует и решает, что происходит.
На вопрос о планах украинских войск подрывать Крымский мост, Скибицкий ответил, что Украина решила оставить мост российским войскам «как путь к отступлению». При этом он пригрозил разрушить порт Мариуполя, который является одним из ключевых логистических пунктов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что до образования УССР в мировой истории не существовало такого государства, как Украина. Он напомнил, что украинские земли сначала входили в состав Речи Посполитой.
Владимир Путин
Украина
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