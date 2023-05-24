Мир 24 мая 2023, 23:11 Украинская разведка назвала Путина своей главной целью Замначальника ГУР Минобороны Скибицкий: Путин является главной целью разведки Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин находится во главе списка целей украинских разведчиков. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью немецкой газете Welt.

«Наша приоритетная задача — уничтожить командира подразделения, который отдает приказ атаковать», — сказал он.

Реклама

На вопрос журналиста о том, кто располагается на первой строчке списка, генерал озвучил фамилию президента РФ. Как отметил Скибицкий, Путин координирует и решает, что происходит.

На вопрос о планах украинских войск подрывать Крымский мост, Скибицкий ответил, что Украина решила оставить мост российским войскам «как путь к отступлению». При этом он пригрозил разрушить порт Мариуполя, который является одним из ключевых логистических пунктов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что до образования УССР в мировой истории не существовало такого государства, как Украина. Он напомнил, что украинские земли сначала входили в состав Речи Посполитой.