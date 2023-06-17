Мир 17 июня 2023, 05:54 Украинская разведка брала огромные взятки с бегущих от мобилизации граждан и загоняла их в ловушку ГУР Украины берет десятки тысяч долларов с бегущих от мобилизации, а потом вербует их РИА «Новости»

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Главное управление украинской разведки (ГУР) берет десятки тысяч долларов с бегущих от мобилизации граждан, после чего вербует их. Об этом сообщил РИА «Новости» сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источник в ГУР.

«В городе Киеве за десять тысяч долларов США приобретается справка, что гражданин выезжает за границу по заданию разведывательных служб Украины», — сообщил источник агентства.

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По словам собеседника, наивные украинцы не понимают, что сами загнали себя в ловушку, когда согласились на сомнительную авантюру. После получения документа, человек действительно становится агентом, который обязан выполнять поручения сотрудников ГУР. Службы курируют проведение заграницей антироссийских акций.

Если украинский гражданин откажется от выполнения заданий, то на родине его будет ждать уголовное преследование.

Ранее стало известно, что украинцев начали мобилизовать прямо из очередей за гуманитарной помощью. Сотрудники призывных пунктов должны забирать мужчин и отправлять в зону боевых действий.