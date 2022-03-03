Украинская Рада приняла закон о мобилизации

Верховная рада Украины поддержала предложенный президентом Владимиром Зеленским закон о всеобщей мобилизации. Кроме того, депутаты приняли документ об ужесточении наказания за мародерство, диверсии и государственную измену и разрешили забирать имущество российских компаний, расположенных на Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Рады.

Законопроект о мобилизации президент Украины Владимир Зеленский подписал 25 февраля для обеспечения обороны государства в условиях военной спецоперации России. Мобилизацию должны провести в течение 90 суток во всех областях страны после вступления указа в силу.

Решение по законопроекту о национализации имущества и активов российских компаний будет принимать Совет национальной безопасности и обороны по просьбе правительства. Кабмин составит список объектов, попадающих под принудительное изъятие.

Максимальное наказание за мародерство, диверсии и государственную измену на Украине теперь — пожизненное заключение.

Вооруженные силы России проводят спецоперацию по демилитаризации Украины. По данным Минобороны, все удары наносятся по военной инфраструктуре для предотвращения наступления на республики Донбасса.