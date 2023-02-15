15 февраля 2023, 09:36
Украинская пшеница вместо бедных стран попала в Испанию на корм свиньям
Exxpress: вывезенную с Украину пшеницу пустили на корм свиньям в Испании
Пшеницу, вывезенную с Украины, вместо беднейших стран отправили в Испанию, где пустили на корм свиньям. Об этом сообщил обозреватель Exxpress Михаэль Кох.
Журналист обратил внимание, что создание коридора для вывоза украинского зерна по морю было связано с необходимостью борьбы с голодом в беднейших странах мира. Но в итоге к ним пшеница не попала.
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«Вместо этого ее в основном отправляли в Испанию, где она использовалась в качестве корма для свиноводства», — сообщил обозреватель.
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По мнению Коха, причиной такой ситуации стала финансовая выгода украинских властей.
«Испания заплатила больше денег, и Украина поставила», — заключил он.
В начале декабря минувшего года замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что страны Запада продолжают не выполнять обещания по доступу российской сельхозпродукции и удобрений на рынки.
Президент РФ Владимир Путин ранее указал на то, что даже если страна выйдет из продовольственной сделки, то все равно будет готова поставлять зерно беднейшим государствам.
Сельское хозяйство
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