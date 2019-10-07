Украинская прокуратура возбудила уголовное дело о похищении Саакашвили

О своем намерении обратиться в прокуратуру Саакашвили сообщил второго октября. Он отметил, что собирается заявить о своем похищении и незаконном перемещении через границу Украины, к которым якобы причастен экс-президент страны Петр Порошенко. Седьмого октября прокуратура подтвердила обращение политика.

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«Согласно указанному заявлению, открыто уголовное производство», — сказано в посте.

В публикации поясняется, что Саакашвили обратился в ведомство из-за событий, которые произошли в 2018 году. Тогда сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали политика, когда он находился в одном из столичных ресторанов. Из Киева его выдворили в Польшу — именно оттуда он смог нелегально попасть на Украину в сентябре 2017 года.