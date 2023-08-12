Мир 12 августа 2023, 14:19 Украинская полиция запретила передавать хлеб заблокированным в Киево-Печерской лавре паломникам УПЦ: полиция запретила передавать хлеб паломникам в Киево-Печерской лавре piqsels

Читать 360tv в

Полицейские запретили передавать хлеб паломникам, которые оказались заблокированы в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, сообщили в Информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви. Там напомнили, что 10 августа суд удовлетворил иск властей к обители об устранении препятствий в пользовании имуществом.

Представители УПЦ отметили, что в заблокированной части святыни проживают и зарегистрированные там люди. Они тоже не могут получить пищу.

Реклама

«Организаторы незаконного опечатывания корпусов лавры, вероятно, рассматривают морение голодом как одно из средств изгнания православных монахов и верующих из корпусов, которые незаконно опечатываются заповедником», — подчеркнули в пресс-службе.

Советник патриарха Кирилла Николай Балашов заявил, что в случае изгнания украинскими властями монахов из Киево-Печерской лавры обитель утратит смысл и станет просто «камнями». По его словам, святыню опустошали уже не раз, но в нее всегда возвращалась монашеская жизнь. Несмотря на это, наблюдать за происходящим очень больно, добавил Балашов.