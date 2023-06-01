Мир 01 июня 2023, 13:55 Украинская полиция участвовала в рейдерском захвате храма в Киевской области — УПЦ УПЦ: полицейские Украины лично участвовали в рейдерском захвате храма под Киевом YouTube

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Украинские полицейские принимали участие в рейдерском захвате храма в селе Черняхов Киевской области 30 мая. Об этом заявил информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Начальник отдела полиции в Киевской области майор Лысый Андрей Викторович во время рейдерского захвата храма <…> лично применял физическую силу в отношении священнослужителя и верующих прихода УПЦ, среди которых были и пожилые люди», — говорится в сообщении.

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Настоятель храма, протоиерей Михаил Глущак рассказал, что сторонники Высшего церковного управления срезали замок с дверей без решения суда, а полиция не только не стала мешать, но и, напротив, помогала. Некоторых прихожан пытались затолкать в машину и отвезти в отделение. Силу применили даже к 90-летней женщине. Михаил Глущак прищнался, что когда он попросил пустить его в храм, чтобы забрать вещи, представители следственно-оперативной группы «схватили за шею и потащили» его.

Настоятель храма планирует написать заявление в Государственное бюро расследований.