Мир 02 января 2023, 19:11 Украинская полиция открыла огонь по автомобилю у храма в Днепропетровске Klymenko Time: украинские полицейские обстреляли машину у храма в Днепропетровске РИА «Новости»

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Стрельбу открыли по движущемуся автомобилю возле храма в Днепре. Огонь вели полицейские, сообщило украинское издание Klymenko Time.

«Перед храмом в Днепре произошла стрельба с участием полицейских», — указали в материале.

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Издание поделилось кадрами, на которых запечатлен легковой седан в окружении полицейских на площадке перед храмом. Спустя несколько секунд раздались выстрелы, а позже приехали новые полицейские машины.

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По данным СМИ, автомобилем управляла женщина, ее пытались задержать возле храма Рождества Пресвятой Богородицы. Машина попала в ДТП в центре города, на требование полицейских остановиться водитель не реагировал.

Во время погони автомобиль протаранил две патрульные машины, после чего въехал на территорию церкви. Управлявшую им женщину задержали. В результате инцидента никто не пострадал.

В понедельник, 2 января, неизвестный напал с ножом на священника Винницкой епархии Украинской православной церкви Антония Ковтонюка. Полицейские задержали подозреваемого, ранив его в ногу. Отца Антония в тяжелом состоянии доставили в больницу.