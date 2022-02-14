Украинская погранслужба опровергла полный запрет на въезд для россиян

Украина не запрещала въезд на свою территорию мужчин призывного возраста, заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, в ГПУ никаких распоряжений на этот счет не получали.

В беседе с местным изданием «Украинская правда» Демченко указал на то, что каждый день десятки иностранных граждан получают отказ во въезде на территорию Украины по разным причинам.

«Кто-то [получает отказ] из-за превышения срока пребывания в нашей стране, кто-то — из-за запрета въезда, кто-то не может подтвердить цель своего путешествия, кто-то не имеет надлежащих для этого документов, а кто-то — из-за ковидных ограничений», — перечислил он.

По его словам, среди иностранных граждан есть и россияне, которые тоже должны соблюдать все условия въезда в республику. Демченко заверил, что пограничники не получали никаких гласных или негласных инструкций о запрете въезда для граждан РФ.

Ранее информацию о том, что украинские власти запретили россиянам въезд на территорию государства, распространил у себя в Теlеgrаm депутат Рады Вадим Рабинович.