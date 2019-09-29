Украинская писательница закатила истерику русскоязычному таксисту

«„Уклон“ присылает таксистов — насильников», — с ходу заявила Ницой. Длинное сообщение писательница оставила в Facebook.

По словам патриотки, таксист отказался с ней разговаривать на украинском языке. Тем самым он ее «изнасиловал», следует из текста сообщения.

«Мне это не нужно. Мне и так хорошо. Вы что, меня не понимаете? Какая разница, на каком языке?» — процитировала Ницой ответ водителя, припечатав того «антиукраинской гнидой».

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По словам писательницы, от такого кощунства и насилия у нее занемели и руки, и ноги. После этого патриотку затрясло, призналась она в своей публикации. С непослушными руками и ногами, трясущаяся Ницой решила позвонить оператору службы такси «Уклон». Там ее тоже разочаровали. По словам службы поддержки, они не регулируют языковые предпочтения водителей. Язык обслуживания остается на усмотрение таксиста.

«То есть, дорогие украинцы, вы понимаете, да? Вызываете вы по уклону такси — приезжает к вам на вызов насильник (собственно такой и приехал)», — добавила Ницой.