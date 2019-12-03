Украинская писательница пригрозила международным скандалом. Школа причислила ее дочь к россиянам

Писательница, сотрудник дипмиссии Украины во Франции Ирена Карпа готова устроить «международный скандал» в школе дочери. Ведь учитель девочки назвал русских и украинцев одним народом.

Гневный пост Карпа написала в своем Facebook. Писательница осталась недовольна тем, что во время занятий по итальянскому языку ее дочку определили в группу с россиянами. Преподаватель при этом заявил, что русские и украинцы — «одно и то же».

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При этом Карпа назвала учительницу «тупицей, которая не учила ни историю, ни географию», а также пообещала зайти в школу и «поговорить» с ее директором.

«Мой французский муж возмутился еще больше. Пойдет в школу со мной. Предлагает ежедневно учительнице распечатывать страницу о войне в Донбассе, Голодоморе и тому подобном. Короче, устроим завтра международный скандал», — заявила она.

Ирена Карпа — украинская писательница, журналист, телеведущая, певица. С октября 2015 года она является первым секретарем по вопросам культуры посольства Украины во Франции. Как написало РИА «Новости», Карпа была активной участницей протестов во время Евромайдана.